Slušaj vest

Bivši igrač PartizanaDžejms Naneli (35), koji je pre dve godine napustio crno-bele, ove zime je posle epizode u Kini stigao u redove AEK-a.

Bivši košarkaš Partizana bio je ubedljivo najbolji igrač utakmice i trijumfa AEK-a rezultatom 90:62 - postigao je 32 poena za 25 minuta!

Džejms Naneli Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

I to uz gotovo savršene procente šuta.

Zbirno, iz igre, šutirao je 10/13, za dva je gađao 5/6, za tri 5/7, za jedan 7/9, imao je i sedam skokova i četiri asistencije, sakupio indeks korisnosti 37.

Olako se Partizan rastao sa Nanelijem, a bilo je dosta ružnih reči sa obe strane...

Ne propustiteOstali sportoviSLOVENIJA U TRANSU: Domen Prevc predvodio mešovitu ekipu do zlata u ski skokovima na Zimskim olimpijskim igrama
Zimske olimpijske igre, Domen Prevc, Ski skokovi
TenisGLAVU GORE! Laslo Đere zaustavljen na startu Buenos Ajresa!
Laslo Đere
KošarkaBRAVO! Dušan Alimpijević odveo Bešiktaš u četvrtfinale Evrokupa!
Dušan Alimpijević
FudbalVELIKA MISTERIJA! SRBIN ŠOKIRAO CELU ŠPANIJU: Nije ni debitovao, a oni uveliko pišu o njemu! I to zbog papuča...
Veljko Birmančević

BONUS VIDEO:

Naneli izasao na zagrevanje Izvor: Kurir