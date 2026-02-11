Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu izneo je svoja očekivanja pred okršaj sa Olimpijakosom.

Centar Zvezde očekuje težak meč i ističe da njegov tim mora da odgovori na energiju igrača grčkog kluba.

Podsetimo, košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 20.15 časova ekipi Olimpijakosa u utakmici 28. kola Evrolige.

"Pre svega moramo da igramo čvrsto, da igramo zajedno i da ostanemo jedinstveni. Biće nam stvarno teško protiv njih jer su visoki, snažni i fizički dominantni. Moramo da odgovorimo na njihovu energiju, da pokušamo da ih usporimo i da zaustavimo njihove najbolje igrače u onome što najbolje rade", rekao je Izundu.

On je naveo da očekuje veliku borbu pod obručima.

"Moraće i oni da zaustavljaju nas. Moramo to da shvatimo lično, da pokažemo ponos i da odigramo jako dobru odbranu na njima. Da pokušamo da im otežamo prijem lopte, da im sve učinimo što neprijatnijim i da ih izbacimo iz komfora", poručio je košarkaš Zvezde.

Izundu je dodao da ima odličnu saradnju sa Jagom i Batlerom.

"To su sjajni momci i dobri igrači. Pričamo o mnogo stvari koje oni žele da radim na terenu. I ja njima kažem šta bih voleo da vidim u određenim situacijama. Na svakom treningu i na svakoj utakmici trudimo se da razgovaramo i da izgradimo što bolju hemiju", istakao je Izundu.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, Zvezda je pobedila Olimpijakos 91:80 u meču 13. kola Evrolige.

Crvena zvezda se nalazi na sedmoj poziciji na tabeli Evrolige sa 16 pobeda i 11 poraza, dok je Olimpijakos drugi sa skorom 17/9 uz meč manje.