Košarkaše Crvene zvezde u četvrtak od 20.15 čeka teško evroligaško gostovanje Olimpijakosu u Pireju, a uoči ovog meča medijima se obratio trener tima sa Malog Kalemegdana, Saša Obradović.

Obradović je sve šokirao i iznenadio izjavom o Jagu Dos Santosu, plejmejkeru crveno-belih.

- Možda 99 odsto ne bih izdržao to što je Jago izdržao. Svaka mu čast. Nekoliko puta sam u svlačionici rekao ima onu stvar mnogo veliku, da izdrži sve stvari i nepravde koje su mu se dešavale. Muški je izneo. Nije ni meni bilo lako da ga stavim u pravu poziciju. Igrač koji nam donosi stabilnost posebno na plejmejkerskoj poziciji. Znam koliko je teško imati pa nemati ulogu. Kapa dole na odnosu, za reakciju, stvarno je to odlično izdržao - rekao je Obradović, pa se osvrnuo na Olimpijakos:

Plejmejker Crvene zvezde - Jago dos Santos

- Kad si potcenjen onda možda i više poštuješ protivnika. Olimpijakos zaslužuje svako poštovanje, ekipa je za sam vrh. Znamo koliko je teško igrati tamo, po svim kriterijumima imaju prednost. Mi iz svega moramo da budemo fokusirani na igru jer ima dosta faktora koji mogu da utiču na nas. Dorsi, Furnije i Vezenkov su tri ključna igrača i na njima moramo da odradimo dobar posao. Napad mora dobro da funckioniše jer oni znaju da kazne loš napad. Moramo i da kontrolišemo skok.

