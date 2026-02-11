BOMBA - PARTIZAN ŽELI DARIJA ŠARIĆA?! Crno-beli ušili u trku za kapitena Hrvatske!
Nakon deset godina provedenih u najjačoj ligi sveta iskusni Hrvatski košarkaš Dario Šarić mogao bi da se vrati u Evropu.
Sezonu je započeo u Kingsima, početkom februara trejdovan je u Čikago, pa u Detroit, koji ga je odmah nakon toga otpustio.
Kapiten reprezentacije Hrvatske sada je slobodan u izboru nove sredine. U poslednjih godinu i po dana retko je dobijao šansu u NBA, teško će pronaći novi angažman "preko bare", pa je povratak u Evroligu trenutno najrealnija opcija.
Naravno, brojni klubovi iz Evrolige rado bi ga videli u svojim redovima.
Barselna i Panatinaikos su ozbiljno zainteresovani za Hrvata, a u trku sa za potpis Hrvata uključio se i Partizan - tvrdi katalonski "Sport".
"I Partizana Đoana Penjaroje je otvorio vrata (za Šarićev dolazak, prim.aut.), tražeći igrača u reketu posle odlaska Tajrika Džonsa", piše "Sport".
U svakom slučaju, evroligaši imaju "fore" do 25. februara da ubede Šarića, kako bi mogli da ga registruju.
Podsetimo, poslednji put Dario je u Evroligi nastupao 2016. godine, kada je branio boje turskog Efesa. Pre toga igrao je za zagrebačku Cibonu, sa kojom je osvojio i titulu u regionalnoj ABA ligi.