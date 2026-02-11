Slušaj vest

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da je Olimpijakos favorit u predstojećoj utakmici Evrolige i da to odgovara njegovoj ekipi i dodao da će biti važno da napad njegove ekipe bude ;disciplinovan.

"Nekad je možda i bolje imati tu ulogu, ali nije važno kako u utakmicu uđeš, već kako iz nje izađeš. Ponekad nam nedostaje taj status 'autsajdera', onog ko je malo potcenjen, jer tada još više poštuješ protivnika. Ipak, Olimpijakos zaslužuje svako poštovanje; to je ekipa koja se godinama gradi da bude u samom vrhu", rekao je Obradović novinarima, prenosi Mocartsport.

Crveno-beli su trenutno sedmi na tabeli sa 16 pobeda i 11 poraza, dok je Olimpijakos drugi sa skorom 17/9.

"Znamo koliko je teško igrati u toj hali, oni tamo po svim kriterijumima imaju prednost. Moramo ostati fokusirani isključivo na igru, jer postoji mnogo faktora koji mogu da utiču na dešavanja", rekao je Obradović.

1/5 Vidi galeriju Srpski trener ljubi grb crveno-belih na utakmici Zvezda - Monako Foto: Starsport

Ključno je, rekao je Obradović, da njegova ekipa uradi dobar posao na tri glavna igrača Olimpijakosa - Tajleru Dorsiju, Evanu Furnijeu i Saši Vezenkovu. "Takođe, važno je da nam napad bude disciplinovan, jer oni svaki naš loš šut ili grešku pretvaraju u lake poene. Uz kontrolu skoka, to je cela suština, više ništa ne treba dodati", naveo je trener Zvezde.

Obradović je kazao i da je Olimpijakos tim koji ne zavisi previše od plejmejkera, već im igra počiva na bekovima i čvrstom sistemu. "Oni igraju veoma sistemski, gde pikenrol ne pravi uvek presudnu razliku. Za svakog trenera i svaku pripremu utakmice, najvažnija stavka ostaje igra u skoku", rekao je on.

Utakmica Olimpijakos - Crvena zvezda igra se sutra od 20.15.