Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da je Olimpijakos favorit u predstojećoj utakmici Evrolige i da to odgovara njegovoj ekipi i dodao da će biti važno da napad njegove ekipe bude disciplinovan.

"Nekad je možda i bolje imati tu ulogu, ali nije važno kako u utakmicu uđeš, već kako iz nje izađeš. Ponekad nam nedostaje taj status 'autsajdera', onog ko je malo potcenjen, jer tada još više poštuješ protivnika. Ipak, Olimpijakos zaslužuje svako poštovanje; to je ekipa koja se godinama gradi da bude u samom vrhu", rekao je Obradović novinarima.