CRVENO-BELI NA PAKLENOM GOSTOVANJU U PIREJU! Može li Zvezda da šokira Olimpijakos? Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20.15 gostuju Olimpijakosu u utakmici 28. kola Evrolige.
Crveno-beli su trenutno sedmi na tabeli sa 16 pobeda i 11 poraza, dok je Olimpijakos drugi sa skorom 17/9.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da je Olimpijakos favorit u predstojećoj utakmici Evrolige i da to odgovara njegovoj ekipi i dodao da će biti važno da napad njegove ekipe bude disciplinovan.
"Nekad je možda i bolje imati tu ulogu, ali nije važno kako u utakmicu uđeš, već kako iz nje izađeš. Ponekad nam nedostaje taj status 'autsajdera', onog ko je malo potcenjen, jer tada još više poštuješ protivnika. Ipak, Olimpijakos zaslužuje svako poštovanje; to je ekipa koja se godinama gradi da bude u samom vrhu", rekao je Obradović novinarima.