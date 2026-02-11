Slušaj vest

Ulaznice za Fajnal for u Atini, koje su danas puštene u prodaju, rasprodate su u roku od pet minuta!

Evroliga otkriva da je broj prijavljenih korisnika na portalu za prodaju karata dostigao broj od 400.000, dok je prošle godine iznosio 50.000, što jasno pokazuje koliko interesovanje vlada kod navijača ove godine.

Prva faza prodaje ulaznica bila je otvorena danas u 10 časova i karte su otišle u roku od pet minuta.

Druga faza prodaje karata biće 26. februara u 10 časova, a treća 17. marta u isto vreme. Četvrta, ujedno i poslednja faza prodaće, počeće 20. aprila.

Podsetimo Fajnal for Evrolige održaće se u Atini od 22-24. maja. Polufinalni mečevi igraće se u petak 22. maja, dok će finale biti u nedelju 24. maja.