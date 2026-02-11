"Situacija je bila takva da bi, da je sve bilo normalo, oni nas razbili u Beogradu treću utakmicu. To svi znamo. Mi smo već bili u nekom nokdaunu kakav nisam osetio u životu. Šta god da smo uradili jednostavno nije prolazilo. Jedna taktika, druga taktika, idi ispod, zona... sve su kažnjavali. Znači pripremili su utakmicu strašno!", rekao je Musa za podkast 6.75range tokom nedavnog gostovanja Dubaija Partizanu.

"Jedina greška koju je po meni Panter napravio tu, koju verovatno niko i ne zna, a verovatno ni Aleksa nije ni rekao, kad je zadnju promenu napravio sa Serhijem Ljuljem, ja mislim da je Zek ili neko sa strane rekao - "cook him" (skuvaj ga) uz neko psovanje, a i Kevin je nešto rekao u facu nešto dok je driblao Serhija. Oni su trebali da završe utakmicu i to je to, minut je ostao do kraja. Završiš utakmicu, ideš na Fajnal-for i to je to. Ali stvarno je bila neka provokacija Zekova, ne mogu tačno da se setim šta, a i nije za televiziju. Ali stvarno je nešto ružno rekao i nisam čuo šta je Kevin u tom trenutku rekao. I onda kakav je ovaj karakter i na treningu, a ne na utakmici i desilo se šta se desilo. Mislim da su se sami uvukli u to, voleo bih da se drugačije završilo ali ne može se vreme vratiti, ali eto... Možda opet Partizan bude nekada na Fajnal-foru", rekao je Džanan Musa.