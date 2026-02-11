"LEDEJ DOBACIVAO, A PANTER LJULJU REKAO NEŠTO U FACU DOK JE DRIBLAO"! Musa izneo nove detalje o čuvenoj tuči: Partizan bi nas razbio, to svi znaju
April 2023. godine za navijače Partizana ostaće u ružnom sećanju.
Ekipa koja je trebala da se plasira na Fajnal-for Evrolige, a tamo bude jedan od favorita, zaustavljena je od Reala u četvrtfinalu posle tuče u drugoj utakmici serije.
Tuče koja je nastala posle duela kada je Serhio Ljulj krvnički faulirao Kevina Pantera, prisetio se Džanan Musa, tada član Reala, a sada košarkaš Dubaija.
Reprezentativac Bosne i Hercegovine izneo je, do sada, nepoznate detalje koji su prethodili tuči.
On tvrdi da su Kevin Panter i Zek Ledej provocirali košarkaše Reala.
"Situacija je bila takva da bi, da je sve bilo normalo, oni nas razbili u Beogradu treću utakmicu. To svi znamo. Mi smo već bili u nekom nokdaunu kakav nisam osetio u životu. Šta god da smo uradili jednostavno nije prolazilo. Jedna taktika, druga taktika, idi ispod, zona... sve su kažnjavali. Znači pripremili su utakmicu strašno!", rekao je Musa za podkast 6.75range tokom nedavnog gostovanja Dubaija Partizanu.
Potom je detaljnije govorio o samoj tuči koja se desila minut pre kraja, kada je Partizan već imao pobedu u džepu.
"Jedina greška koju je po meni Panter napravio tu, koju verovatno niko i ne zna, a verovatno ni Aleksa nije ni rekao, kad je zadnju promenu napravio sa Serhijem Ljuljem, ja mislim da je Zek ili neko sa strane rekao - "cook him" (skuvaj ga) uz neko psovanje, a i Kevin je nešto rekao u facu nešto dok je driblao Serhija. Oni su trebali da završe utakmicu i to je to, minut je ostao do kraja. Završiš utakmicu, ideš na Fajnal-for i to je to. Ali stvarno je bila neka provokacija Zekova, ne mogu tačno da se setim šta, a i nije za televiziju. Ali stvarno je nešto ružno rekao i nisam čuo šta je Kevin u tom trenutku rekao. I onda kakav je ovaj karakter i na treningu, a ne na utakmici i desilo se šta se desilo. Mislim da su se sami uvukli u to, voleo bih da se drugačije završilo ali ne može se vreme vratiti, ali eto... Možda opet Partizan bude nekada na Fajnal-foru", rekao je Džanan Musa.