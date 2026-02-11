Crno-beli u Areni dočekuju nezgodnog protivnika...
PARTIZAN ZOVE NAVIJAČE U ARENU: Svi k'o jedan - pobedom sruši zidove
Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Real Madrida u okviru 28. kola Evrolige, a ovim povodom oglasili su se crno-beli porukom za navijače.
"Od poslednje pobede protiv velikog rivala iz Madrida, osam puta smo pokušali i osam puta uzastopno nismo uspeli...
Sada, na Petak 13. pokušaćemo ponovo... SVI ZAJEDNO! Cela Arena, svi k'o jedan!
POBEDOM SRUŠI ZIDOVE", poručuju crno-beli.
