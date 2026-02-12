Slušaj vest

Džabari Parker stigao je u Partizan kao jedno od najvećih pojačanja u istoriji, ali ne da nije opravdao očekivanja, već je postao jedan od najvećih promašaja ikada u crno-belom dresu.

Parker se nije snašao u Beogradu, ali je potpisao jak ugovor, te je Partizan dospeo u nezavidnu situaciju.

Ipak, rešenje možda postoji, tvrdi novinar radija Katalunja Ćavi Baljesteros.

On je istakao kako bi Parker mogao da pojača ekipu Huventuda, koji je nedavno ostao bez Sema Dekera.

Spominje se kako je Džabari na korak od povratka, ali da bi Huventud preuzeo samo jedan deo njegove plate, dok bi ostalo morao da reguliše Partizan.

Da li će do transfera doći i da li će se crno-beli rešiti gorućeg problema, ostaje da se vidi.

