Prošlosezonski osvajač Evrolige i MVP Fajnal Fora u Abu Dabiju, Amerikanac Najdžel Hejs-Dejvis, rešio je da se vrati u Evropu posle kratke i neuspešne epizode u Finiks Sansima.

Bivši as Fenera karijeru će nastaviti u Panatinaikosu, potvrdio je prvi čovek atinskog velikana Dimitris Janakopulos.

Najdžel Hejs-Dejvis u dresu Fenerbahčea Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, STARSPORT/STARSPORT

Kontroverzni vlasnik Panatinaikosa oglasio se usred noći na svom Instagram storiju i otkrio da će Hejs-Dejvis naredne dve i po godine nositi dres "Zelenih".

Podsetimo, Hapoel iz Tel Aviva i Panatinaikos prethodnih dana vodili su žestoku bitku za potpis Amerikanca. Spekulisalo se da je Hejs-Dejvis bliži dogovoru sa izraelskim timom, jer želi ponovo da sarađuje sa Dimitrisom Itudisom, koji ga je i doveo u Fener. Međutim, Janakopulos je bio uporan i na kraju je odneo pobedu.

Hejs-Dejvis je sa Panatinaikosom dogovorio saradnju do leta 2028. godine, a mediji spekulišu da će u grčkom klubu zarađivati više od pet miliona evra godišnje.