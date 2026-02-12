ODJEKNULA BOMBA U EVROLIGI! Janakopulos se oglasio usred noći - MVP stiže u PAO! Otkriveni i detalji ugovora: Zarađivaće više od pet miliona godišnje!
Prošlosezonski osvajač Evrolige i MVP Fajnal Fora u Abu Dabiju, Amerikanac Najdžel Hejs-Dejvis, rešio je da se vrati u Evropu posle kratke i neuspešne epizode u Finiks Sansima.
Bivši as Fenera karijeru će nastaviti u Panatinaikosu, potvrdio je prvi čovek atinskog velikana Dimitris Janakopulos.
Kontroverzni vlasnik Panatinaikosa oglasio se usred noći na svom Instagram storiju i otkrio da će Hejs-Dejvis naredne dve i po godine nositi dres "Zelenih".
Podsetimo, Hapoel iz Tel Aviva i Panatinaikos prethodnih dana vodili su žestoku bitku za potpis Amerikanca. Spekulisalo se da je Hejs-Dejvis bliži dogovoru sa izraelskim timom, jer želi ponovo da sarađuje sa Dimitrisom Itudisom, koji ga je i doveo u Fener. Međutim, Janakopulos je bio uporan i na kraju je odneo pobedu.
Hejs-Dejvis je sa Panatinaikosom dogovorio saradnju do leta 2028. godine, a mediji spekulišu da će u grčkom klubu zarađivati više od pet miliona evra godišnje.