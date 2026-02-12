Slušaj vest

Ugledni španski sportski list "Marka" objavio je jedan kritički nastrojen tekst o mladom košarkašu Partizana Miki Murinenu.

Mladi Finac označen je kao "potpuni fijasko i najveće razočaranje Evrolige".

Murinen je bio jedna od najvećih senzacija poslednjeg Eurobasketa, blistao je u dresu reprezentacije Finske, pa je njegov dolazak u Partizan izazvao neviđenu pažnju javnosti u košarkaškoj Evropi.

1/19 Vidi galeriju Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

Nažalost, velika očekivanja nije opravdao.

"Osamnaestogodišnjak sa izvanrednim fizičkim predispozicijama bio je pod komandom Željka Obradovića, najuspešnijeg trenera evropske košarke, specijaliste za izvlačenje najboljeg iz svojih igrača. Zvučalo je dobro, ali prva profesionalna avantura finskog talenta je potpuni fijasko. Izgubljena sezona za veliko razočaranje Evrolige."

Kod tri različita trener nije uspeo da se izbori za svoje mesto, što znači da je problem u njemu - smatra autor teksta.

Kod Obradovića je malo igrao. Nakon ostavke legendarnog trenera nije dobijao šansu ni kod Mirka Ocokoljića, a Španac Penjaroja ga je praktično precrtao.

"Ako tri različita trenera ne daju poverenje igraču tokom iste sezone, to verovatno nije krivica onih koji sede na klupi", piše Marka i prenosi reči Penjaroje o Murinenu.

"Murinen ima sposobnosti da bude na vrhu. On ima ogromne predispozicije da bude veliki košarkaš, ali to nije dovoljno. S "hajlajtsima" ne postajete igrač".

Njegova statistika u Evroligi je poražavajuća. Odigrao je svega 11 minuta ove sezone, najviše protiv Baskonije 3:35 i zabeležio je samo jedan poen.

Profesionalizam upitan

Španci ističu da Murinen nije maksimalno povećen košarci. U trenutku kada je trebalo da dobije šansu i zameni povređenog Alekseja Pokuševskog uutakmici ABA lige, Murinen je zbog tetoviranja propustio meč.

"Pred utakmicu je radio tetovažu, a igraje i znojenje nakon tetoviranja nisu poželjni", piše Marka.

Iako ima ugovor sa crno-belima i za narednu sezonu, Španci smatraju da će Murinen ovog leta napustiti Partizan i otići u Ameriku.