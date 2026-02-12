Slušaj vest

Košarkaši Partizana u petak od 20.30 dočekaće ekipu Reala iz Madrida u Beogradskoj Areni, a trener crno-belih, Đoan Penjaroja, otkrio je na koga neće moći da računa za ovaj meč.

Van stroja u timu Partizana biće najverovatnije Kameron Pejn i Karlik Džons, otkrio je Penjaroja.

- Kameron verovatno propušta sutrašnju utakmicu. Juče je trenirao dobro, ali danas se odmara i sutra ćemo odlučiti da li će igrati ili ne. Karlik se vratio samo na treninge, mora još da igra, ali je dobro za igrače što je on tu, ali neće biti u 12. Ostali igrači su dobro.

Zatim je govorio o Džabariju Parkeru i njegovom potencijalnom odlasku.

- Ista je situacija kao prethodnih nedelja, ne čitam ni španske ni srpske vesti, to nije moj posao - rekao je Penjaroja.

Najavio je i sam duel sa "kraljevskim" klubom.

- Očekujem veliku utakmicu između dva istorijska tima, znamo da je Real Madrid veliki tim, koji uvek ima ambiciju da osvoji Evroligu, sa sjajnim timom i trenerom, ali mi želimo da pobedimo. Znam istoriju poslednje dve-tri sezone, posebno u onoj seriji plej-ofa, znamo da je za navijače bitna utakmica, želimo da se takmičimo i nadam se da će naši navijači biti srećni.

Na treningu crno-belih je bolje raspoloženje, što je Penjaroja prokomentarisao.

- Momci žele da napreduju, to je najvažnije, igraju snažno poslednjih nedalja, nije lako kada promenite trenera, način igre, sada imamo mnogo čistu situaciju oko ideja, i najvažnije je da igrači žele da se takmiče, da igraju dobro, da pobeđuju za naše navijače i da promene naše lice i da pokažemo drugo lice svima. Igrali smo zajedno igrali smo dobro na obe strane, to je pravi način, ali nije dovoljno, moramo da napredujemo, jer sledećeg meseca imamo važan izazov.

