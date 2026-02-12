Slušaj vest

Košarkaši Partizana u petak od 20.30 dočekuju Real iz Madrida u Beogradskoj Areni, a na treningu crno-belih pred ovaj meč vladala je pozitivna atmosfera.

Konačno se na parket vratio i Karlik Džons koji je trenirao sa osmehom na licu i može da se desi da uskoro bude i u sastavu.

Pogledajte kako je izgledao Karlik Džons na treningu Partizana.

Karlik Džouns trenira posle povrede Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Ipak, nisu sve vesti bile idealne, te je Vanja Marinković na treningu bio na štakama. On je zbog povrede Ahilove tetive operisan, a evo kako je izgledao na treningu crno-belih:

Vanja Marinković sa štakama na treningu Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Kurir sport / Mondo

