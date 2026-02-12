Karlik Džons konačno je ponovo trenirao i bio je veoma raspoložen.
POVRATAK
SCENA KOJA ĆE ODUŠEVITI NAVIJAČE PARTIZANA: Karlik Džons ponovo na terenu! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaši Partizana u petak od 20.30 dočekuju Real iz Madrida u Beogradskoj Areni, a na treningu crno-belih pred ovaj meč vladala je pozitivna atmosfera.
Konačno se na parket vratio i Karlik Džons koji je trenirao sa osmehom na licu i može da se desi da uskoro bude i u sastavu.
Pogledajte kako je izgledao Karlik Džons na treningu Partizana.
Ipak, nisu sve vesti bile idealne, te je Vanja Marinković na treningu bio na štakama. On je zbog povrede Ahilove tetive operisan, a evo kako je izgledao na treningu crno-belih:
Kurir sport / Mondo
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši