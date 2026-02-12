Slušaj vest

Košarkaši Partizana u petak od 20.30 u Beogradskoj Areni dočekuju Real iz Madrida, a pred novi evroligaški izazov očekivanja je izneo i Dilan Osetkovski.

1/8 Vidi galeriju Dilan Osetkovski u dresu Partizana Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

On je istakao da zna šta ga čeka protiv Reala, a dotakao se i svoje igre.

- Moja očekivanja za ovaj meč: teška utakmica, 40 minuta, teška utakmica u oba pravca i u napadu i u odbrani. Igram više, dobro se kreće lopta, u dobrom smo ritmu. Svi igramo kao tim, navijači su uz nas, svi u napadu dodaju loptu - počeo je priču Osetkovski, pa dodao:

- Najveći izazov je to što Real Madrid počinje dobro utakmice, treba da igrate fizički i jako 40 minuta i onda u završnici dođete u situaciju da sve odlučite na kraju, bar je tako iz mog iskustva bilo.

BONUS VIDEO: