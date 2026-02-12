Slušaj vest

Košarkaši Partizana u petak od 20.30 u Beogradskoj Areni dočekuju Real iz Madrida, a pred novi evroligaški izazov očekivanja je izneo i Bruno Fernando.

Za početak, rekao je kako smatra da će susret protiv "kraljevskog" kluba biti zabavan.

- Ne znam mnogo za odnose i rivalitet između timova, znam malo, znam za onu plej-of seriju i šta se desilo između igrača na terenu, ali mislim da će biti zabavna i takmičarska utakmica, pokušaćemo da se pokažemo najbolje moguće i da pobedimo utakmicu. Očigledno nam je bitno kada su navijači iza nas i u dobrom smo momentu, trebalo bi da bude zabavno i da uživamo, nadamo se da ćemo pobediti.

Dodao je i da nema poseban motiv što igra protiv bivše ekipe.

- Kao i svaka druga utakmica. Bio sam tamo, sada sam u Partizanu, svi su me ovde dobro dočekali, kao i svaka utakmica, kao protiv Panatinaikosa ili Dubaija, nema neke razlike što je ovo Real Madrid.

Govorio je i o centru Reala, Tavaresu.

- Znam ga dobro, ali smo se često takmičili međusobno u reprezentaciji, on za Zelenortska ostrva, ja za Angolu, on je moj dobar prijatelj, ali sutra smo rivali na terenu.

Zaključio je i kako uživa u dresu Partizana.

- Sigurno, volim atmosferu, došao sam u bitnoj situaciji gde se mnogo toga desilo, došao sam da uživam u atmosferi, timu, treneru, ne mogu da se žalim ni na šta - istakao je za kraj Fernando.

