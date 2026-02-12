Slušaj vest

Crno-beli u ovaj susret ulaze nakon trijumfa nad Panatinaikosom rezultatom 78:62, dok je španski tim u prethodnom kolu poražen od Dubaija (93:85).

Biće to drugi ovosezonski duel dva tima, nakon što je Real Madrid u prvom susretu, odigranom u Španiji, zabeležio pobedu rezultatom 93:86. Bio je to osmi uzastopni poraz Parnog valjka od Real Madrida od 2023. godine.

1/21 Vidi galeriju Real Madrid - Partizan Foto: Printscreen/Instagram/partizanbc, EPA-EFE/Kiko Huesca

Evroliga je na zvaničnom sajtu objavila imena sudija koji će deliti pravdu na ovom susretu, a reč je o iskusnoj trojci: Eminu Mogulkoču iz Turske, Rainu Perandiju iz Estonije i Tomasu Bisuelu iz Francuske.

Crno-beli u duel ulaze sa učinkom od devet pobeda i 18 poraza, dok Real Madrid ima znatno bolji bilans, 16 trijumfa i 11 neuspeha.