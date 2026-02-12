Slušaj vest

Nakon što je predsednik crno-belih Ostoja Mijailović potvrdio da su razgovori vođeni, ali da saradnja nije realizovana, oglasio se i reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Musa je istakao da je odluku da ne obuče dres Partizana doneo iz porodičnih razloga, naglasivši da mu je taj segment života bio presudan u izboru nove sredine.

Interesovanje za njegove usluge bilo je veliko, Real Madrid mu je ponudio nastavak saradnje, Fenerbahče je pokazao ozbiljnu želju da ga dovede, a u trku se uključio i Partizan. Ipak, uprkos “vrelom” dočeku koji je redovno imao u Beogradskoj areni, Musa je na kraju izabrao drugačiji put.

"Sigurno je bio Partizan. Pričali smo Ostoja Mijailović i ja. Ponuda je bila na stolu. Nisu nam se sve kockice posložile. Bilo je blizu i bilo je otvorene priče o ugovoru. Malo je falilo da Željko Obradović nazove i da pričamo o nekim konkretnim stvarima", rekao je Musa u podkastu "6.75 range".

Ističe Musa da je oduvek bio fan Partizana.

"Nije došlo do toga. Nevezano za ono što se dešava na utakmicama, sa navijačima, nije bilo jednostavno za moju porodicu. Što se mene tiče, ja razumem da su ti povici deo košarke i da oni pokušavaju tebe kao suparničkog igrača da smetnu. Još dok je bio Duško Vujošević, ja sam bio veliki fan Partizana, tako da prema klubu imam jako veliko poštovanje."

Zašto je potpis Dubaija bio najatraktivnija ponuda? "Mimo Partizana je bio i Fenerbahče, gde smo bili malo dalje, ali je bilo priče. Onda je došao Dubai koji je bio konkretan i koji je rekao sve u kratkim crtama šta me čeka i koji je plan kluba. Hteo sam tu slobodu gde se svaka utakmica gleda kao istorijska. Evo prvi put se pobedio Real Madrid, prvi put Olimpijakos… Hteo sam da gradim istoriju sa Dubaijem", zaključio je Džanan Musa.