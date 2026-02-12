Evroliga je izrekla je kaznu treneru Olimpijakosa Jorgosu Barcokasu zbog njegovog ponašanja tokom meča protiv Dubaija
EVROLIGA
BARCOKAS KAŽNJEN PRED ZVEZDU: Evroliga bez milosti prema treneru Olimpijakosa...
Jorgos Barcokas će morati da plati 4.000 evra.
Barcokas je kažnjen u skladu sa članom 27.2.b Disciplinskog kodeksa Evrolige.
Iskusni strateg je nakon susreta sa Dubaijem ušao u raspravu sa protivničkim navijačima, koji su ga prozivali tokom utakmice.
Upravo će Barcokasov Olimpijakos biti naredni rival Crvenoj zvezdi.
Taj susret na programu je u četvrtak od 20.15 u Pireju.
