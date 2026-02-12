Slušaj vest

Jorgos Barcokas će morati da plati 4.000 evra.

Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Barcokas je kažnjen u skladu sa članom 27.2.b Disciplinskog kodeksa Evrolige.

Iskusni strateg je nakon susreta sa Dubaijem ušao u raspravu sa protivničkim navijačima, koji su ga prozivali tokom utakmice.

Upravo će Barcokasov Olimpijakos biti naredni rival Crvenoj zvezdi.

Taj susret na programu je u četvrtak od 20.15 u Pireju.

Vanja Marinković sa štakama na treningu Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić