Američki košarkaš Najdžel Hejs-Dejvis (32) i zvanično je predstavljen kao novo pojačanje Panatinaikosa, potvrdio je atinski klub.

Nakon kraće transfer sage, nekadašnji igrač Finiks Sansa stigao je u Atinu i parafirao ugovor na dve i po godine, čime je ozvaničena saradnja sa šampionom Evrope.

Ipak, navijači će morati malo da sačekaju na njegov debi u Evroligi. Zbog isteka roka za registraciju igrača za aktuelno kolo, koji je zatvoren u sredu popodne, Hejs-Dejvis će prvi nastup u elitnom takmičenju upisati tek za desetak dana, nakon pauze predviđene za nacionalne kupove.

Janakopulos u pola noći zapalio Atinu

Kontroverzni vlasnik Panatinaikosa oglasio se usred noći na svom Instagram storiju i otkrio da će Hejs-Dejvis naredne dve i po godine nositi dres "Zelenih".

Podsetimo, Hapoel iz Tel Aviva i Panatinaikos prethodnih dana vodili su žestoku bitku za potpis Amerikanca. Spekulisalo se da je Hejs-Dejvis bliži dogovoru sa izraelskim timom, jer želi ponovo da sarađuje sa Dimitrisom Itudisom, koji ga je i doveo u Fener. Međutim, Janakopulos je bio uporan i na kraju je odneo pobedu.

Hejs-Dejvis je sa Panatinaikosom dogovorio saradnju do leta 2028. godine, a mediji spekulišu da će u grčkom klubu zarađivati više od pet miliona evra godišnje.