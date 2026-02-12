Košarkaši Efesa pobedili su na svom terenu u Istanbulu Virtus 91:60 (22:19, 21:16, 21:10, 27:15), u utakmici 28. kola Evrolige i ostvarili treću uzastopnu pobedu u takmičenju.
Evroliga
EFES DEKLASIRAO VIRTUS: Bolan poraz Duška Ivanovića i ekipe
Slušaj vest
Efes su predvodili Kol Svajder sa 22 poena i četiri skoka i Sebijan Li sa 18 poena. Erdžan Osmani pobedi je doprineo sa 13 poena i sedam skokova, a Pi Džej Dožer i Šehmuz Hazer sa po 10 poena.
U italijanskoj ekipi najefikasniji su bili Alen Smailagić sa 12 poena uz pet skokova i Metju Morgan sa 12 poena. Karim Dželo dodao je osam poena i osam skokova, a sa osam poena utakmicu je završio i Karsen Edvards.
Posle treće uzastopne pobede Efes je 18. na tabeli sa devet pobeda i 19 poraza, a Virtus zauzima 15. mesto sa 12/16.
U sledećem kolu Efes će 25. februara u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde, a Virtus će dočekati Barselonu.
(Beta)
Reaguj
Komentariši