NOVAK ĐOKOVIĆ BODRI ZVEZDU U PIREJU! Kamere uhvatile srpskog tenisera - pogledajte njegovu reakciju kada je shvatio da ga snimaju! VIDEO
Košarkaši Crvene zvezde trenutno gostuju Olimpijakosu u utakmici 28. kola Evrolige.
Na tribinama u Pireju, meč prati i najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković.
Otkazao turnir u Dohi
Podsetimo, Novak Đoković odlučio je da propusti turnir u Dohi i neće nastupiti na tom takmičenju, saopštili su organizatori.
Novak je trebalo da se pojavi u Kataru 16. februara, kada turnir zvanično počinje, ali je odlučio da preskoči turnir zbog jakog umora.
Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia
Srpski teniser je poslednji put igrao u finalu Australijan opena, gde je poražen od Karlosa Alkarasa. Očekivalo se da će se naredne nedelje pojaviti u Dohi, gde će turnir okupiti vrh svetskog tenisa – od Alkarasa i Sinera, preko Medvedeva i Cicipasa, do Ože-Aljasima i Bublika.
