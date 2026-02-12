Slušaj vest

Na tribinama u Pireju, meč prati i najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković.

Otkazao turnir u Dohi

Podsetimo, Novak Đoković odlučio je da propusti turnir u Dohi i neće nastupiti na tom takmičenju, saopštili su organizatori.

Novak je trebalo da se pojavi u Kataru 16. februara, kada turnir zvanično počinje, ali je odlučio da preskoči turnir zbog jakog umora.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Srpski teniser je poslednji put igrao u finalu Australijan opena, gde je poražen od Karlosa Alkarasa. Očekivalo se da će se naredne nedelje pojaviti u Dohi, gde će turnir okupiti vrh svetskog tenisa – od Alkarasa i Sinera, preko Medvedeva i Cicipasa, do Ože-Aljasima i Bublika.