Iako cela Evropa bruji o prelasku Hejs-Dejvisa u Panatinaikos, trener atinskog velikana, Ergin Ataman, nije želeo da previše komentariše dolazak najnovijeg pojačanja „zelenih“.

Najdžel Hejs-Dejvis je danas potpisao ugovor sa klubom po povratku iz NBA lige.

Ataman je u Atinu stigao tek pre dva dana, nakon što mu je preminula majka, i trenutno je fokusiran na predstojeći derbi Evrolige protiv Fenerbahčea, koji je na programu u petak od 20:15.

"Žao mi je, ali trenutno razmišljam samo o Fenerbahčeu. Ne razmišljam ni o kakvim transferima. Samo sam fokusiran na utakmicu", kazao je Ataman.

Panatinaikos se trenutno nalazi na osmoj poziciji tabele sa skorom od 16 pobeda i 11 poraza.