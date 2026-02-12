Slušaj vest

U dvorani „Mira i prijateljstva“ u toku je duel 28. kola između Olimpijakosa i Crvene zvezde.

Posebnu pažnju večeras je privukao Pero Antić. Čuveni as koji je tokom bogate karijere nosio dres oba kluba, pojavio se nasmejan na tribinama.

Očekivano, odmah je pokrenuta dilema – kome će dati podršku čovek koji je dubok trag ostavio i u Beogradu i u Pireju?

Podsetimo, Antić je dres Zvezde nosio u dva mandata, od 2005. do 2007. i potom u sezoni 2017/18, dok je član Olimpijakosa bio od 2011. do 2013. godine. Upravo u Grčkoj doživeo je vrhunac klupske karijere, osvojivši dve uzastopne titule Evrolige – 2012. i 2013. godine.