IGRAO JE I U ZVEZDI I U OLIMPIJAKOSU, A ZA KOGA VEČERAS NAVIJA? Legendarni Pero Antić gleda meč u Pireju, crveno-beli se odmah oglasili! VIDEO
U dvorani „Mira i prijateljstva“ u toku je duel 28. kola između Olimpijakosa i Crvene zvezde.
Posebnu pažnju večeras je privukao Pero Antić. Čuveni as koji je tokom bogate karijere nosio dres oba kluba, pojavio se nasmejan na tribinama.
Foto galerija iz Pireja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026
Očekivano, odmah je pokrenuta dilema – kome će dati podršku čovek koji je dubok trag ostavio i u Beogradu i u Pireju?
Podsetimo, Antić je dres Zvezde nosio u dva mandata, od 2005. do 2007. i potom u sezoni 2017/18, dok je član Olimpijakosa bio od 2011. do 2013. godine. Upravo u Grčkoj doživeo je vrhunac klupske karijere, osvojivši dve uzastopne titule Evrolige – 2012. i 2013. godine.
