 Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa sa 86:92 u meču 28. kola Evrolige.

Trener beogradskih crveno-belih Saša Obradović sumirao je utiske posle meča. 

 "Imali smo nekih početničkih grešaka tokom utakmice. Kontrola skoka, izgubljene lopte, to je deo velikih utakmica. Sitnice su nam nedostajale", rekao je Obradović.

Olimpijakos - Crvena zvezda (28. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

Saša Obradović besan  Izvor: Arena premium