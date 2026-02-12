Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa rezultatom 92:86 u utakmici 28. kola Evrolige.

Olimpijakos - Crvena zvezda (28. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

Zvezda je sada na učinku 16-12, dok je Olimpijakos upisao 18 pobedu uz devet poraza.

U Evroligi sada sledi pauza zbog nacionalnih kupova, a u narednom kolu 25. februara Crvena zvezda dočekuje Efes.

Evo kako izgleda tabela Evrolige posle nepotpunog 28. kola.



Пласман обезедио Sofascore

Preostali mečevi na programu su u petak.

Izlazak košarkaša Crvene zvezde Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić