Zvezda poražena od Olimpijakosa
EVROLIGA
ZVEZDA JURI TOP 6: Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza crveno-belih u Pireju
Olimpijakos - Crvena zvezda (28. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026
Zvezda je sada na učinku 16-12, dok je Olimpijakos upisao 18 pobedu uz devet poraza.
U Evroligi sada sledi pauza zbog nacionalnih kupova, a u narednom kolu 25. februara Crvena zvezda dočekuje Efes.
Evo kako izgleda tabela Evrolige posle nepotpunog 28. kola.
Пласман обезедио Sofascore
Preostali mečevi na programu su u petak.
