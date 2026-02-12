Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su na gostujućem terenu u Pireju od Olimpijakosa 86:92 (20:24, 25:25, 23:23, 18:20), u utakmici 28. kola Evrolige.

Pogledajte najbolje momente sa meča:

Olimpijakos - Crvena zvezda (28. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

Saša Obradović
olympiacos-zvezda-24342.JPG
olympiacos-zvezda-24298.JPG
Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos

Saša Obradović besan  Izvor: Arena premium