Crvena zvezda je osma na tabeli sa 16 pobeda i 12 poraza, dok je Olimpijakos drugi sa skorom 18/9.
Evroliga
OVAKO SU CRVENO-BELI PALI U PIREJU: Pogledajte najbolje momente sa meča Olimpijakos - Crvena zvezda
Košarkaši Crvene zvezde izgubili su na gostujućem terenu u Pireju od Olimpijakosa 86:92 (20:24, 25:25, 23:23, 18:20), u utakmici 28. kola Evrolige.
Pogledajte najbolje momente sa meča:
Olimpijakos - Crvena zvezda (28. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026
