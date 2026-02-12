Slušaj vest

Košarkaši Valensije pobedili su večeras na svom terenu Asvel82:67 (22:17, 22:16, 19:12, 19:22), u utakmici 28. kola Evrolige.

Svi igrači Valensije upisali su se među strelce, a najefikasniji sa po 14 poena bili su Žan Montero i Darijus Tompson. Po 10 poena dodali su Kameron Tejlor i Branko Badio, koji je dodao i četiri skoka.

U ekipi Asvela Edvin Džekson postigao je 20 poena, Pol Ebua imao je 10 poena i osam skokova, a Zakari Seljas osam poena.

Valensija je treća na tabeli sa 18 pobeda i 10 poraza, a Asvel je poslednji sa 7/21.

Košarkaši Makabija pobedili su posle produžetka u Tel Avivu Bajern iz Minhena111:106 (26:20, 25:25, 23:33, 25:21, 12:7).

Izraelski tim predvodili su Roman Sorkin sa 21 poenom, sedam asistencija i četiri skoka, Tamir Blat sa 20 poena, devet asistencija i šest skokova i Vilijam Rajman sa 16 poena.

U ekipi Bajerna Andreas Obst postigao je 33 poena, David Mekormak dodao je 17 poena, osam skokova i četiri ukradene lopte, a Neno Dimitrijević 15 poena i 10 skokova.

Makabi je 13. na tabeli sa 13 pobeda i 15 poraza, a Bajern, koga sa klupe predvodi srpski trener Svetislav Pešić, ima 12/16 na 14. mestu.

Košarkaši Pariza pobedili su na gostujućem terenu Barselonu 85:74 (21:18, 18:25, 28:12, 18:19).

Pariz su predvodili Nadir Hifi sa 21 poenom, Džastin Robinson sa 18 poena i Lamar Stivens sa 15.

U ekipi Barselone Dario Brisuela bio je najefikasniji sa 15 poena, a po 11 poena dodali su Nikolas Laprovitola i Tornike Šengelija.

Pariz je 16. na tabeli sa devet pobeda i 18 poraza, a Barselona je peta sa 17/11.