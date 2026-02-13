Slušaj vest

Crvena zvezda je mogla da dođe do važne pobede u Pireju, ali je umesto toga zabeležila 12. poraz u Evroligi ove sezone.

Crveno-beli su bili ravnopravan protivnik jednom od najboljih ekipa u Evropi i do samog kraja su bili u igri za trijumf. Bilo je grešaka i promašenih otvorenih šuteva košarkaša Saše Obradovića, dok je Saša Vezenkov na momente bio nezaustavljiv.

Međutim, pobedi Olimpijakosa su doprinele i određene sudijske odluke. Gotovo svaka "50-50 situacija" je išla u korist domaćina, a bilo je i krupnih grešaka na štetu Crvene zvezde.

Jedna od njih, verovatno i najvažnija s obzirom na to da je nakon nje Vezenkov ludom trojkom rešio utakmicu, dogodila se u samoj završnici. Odluka sudija je razbesnela i navijače Panatinaikosa koji su pratili dešavanja sa utakmice ljutog gradskog rivala.

Šta se dogodilo?

Na minut i 16 sekundi do kraja utakmice, pri rezultatu 85:81, Vezenkov i Čima Moneke su kod koša Olimpijakosa bili u borbi za loptu koja je završila u autu. Sudije su dodelile posed domaćem timu, ali je po reakciji Monekea delovalo da je 100 odsto ubeđen da je ta odluka pogrešna.

Arbitri su pogledali snimak, a onda odlučili da ne promene odluku, iako su svi, prilično jasno, mogli da vide da je Vezenkov imao poslednji kontakt sa loptom. Bugarin je u narednom napadu pogodio trojku "iz svlačionice".

Navijači Panatinaikosa su objavili snimak ove situacije na jednom navijačkom nalogu na društvenoj mreži "X".

"Kako rezultat 85:81 prelazi sa mogućih 85:83, ili 85:84... na 88:81? U međuvremenu, vaš moral je da vidite istinu i pokažete posed za Olimpijakos... prljavi ljudi", poruka je navijača sudijama.

Čak su i novinari uglednog grčkog portala "SDNA" ostali u neverici.

"Trenutak kada su sudije zažmurile na čist aut u korist Crvenih", naslov je ovog portala.

"Sudije su dodelile posed Olimpijakosu, ali Čima Moneke i Crvena zvezda su tražili pregled snimka. Sudije su pregledale situaciju nekoliko minuta, a snimak nije opravdavao njihovu odluku, jer je jasno da je Vezenkov poslednji dirao loptu. Međutim, sudije su loptu dale Olimpijakosu, kao što su i želele, a Čima Moneke nije mogao da veruje kakva je odluka sudija", navedeno je u tekstu "SDNA".

