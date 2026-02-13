Slušaj vest

Treći poraz u nizu i novi debakl Virtusa proizveo je snažnu reakciju italijanskih medija koji nisu štedeli tim Duška Ivanovića pošto je u razmaku od sedam dana nakon debakla u Pireju doživeo pravu rezultatsku katastrofu na gostovanju Efesu u Istanbulu.

To je uticalo da se najtiražniji sportski listovi u Italiji, bilo da je reč na nivou cele zemlje ili regije Emilija-Romanja ostrve na Virtus, poslavši poslednje upozorenje da se mora staviti tačka na brukanje.

"Ako nije nokaut, to je ipak 'šamar' koji ostavlja traga. Pet prstiju u lice Virtusa i još 30 primljenih poena, nakon onog koji je pretrpeo prošle nedelje u Atini. Svi se menjaju, od Grčke do Turske, ali Virtus se vrlo malo menja. U Grčkoj, otpor crno-belih je trajao deset minuta. U Turskoj su stigli do poluvremena, ali je jasno da ako vaš napadač završi sa ukupno 3 od 16 šuteva, dodajući tri izgubljene lopte, nećete stići daleko...Oproštaj u igri, ali Virtus, koji je poboljšao svoje evropske nastupe prošle sezone, ne može sebi priuštiti luksuz, nakon što je pružio uzbuđenje, zabavu, pa čak i podvige, da tako pasivno prihvati sudbinu. Gubiti je u redu. Ali pobuniti se protiv ideje da budeš žrtva je još bolje", piše "Il Resto del Carlino", jedan od uticajnijih listova u regiji Emilija-Romanja.

Ništa manje blagonaklona prema timu Duška Ivanovića bila je uticajna "Republika", koja je nešto direktnije ušla u trenerski nerv nekadašnjeg stratega Crvene zvezde.

1/7 Vidi galeriju Duško Ivanović Foto: Starsport, Starsport©

"Suočen sa utakmicama Evrolige koje nemaju mnogo toga da kažu, Virtus na kraju uopšte ne igra protiv njih. Gube još jedan meč sa 30 i više poena razlike, a takođe i tiho neodobravanje mračnog Duška. Njegov tihi tajm-aut poziva ekipu na red više od obične akcije. Ono što će se računati je nešto drugo. Odbrana prvog mesta u prvenstvu, protiv Udina u nedelju, i pre svega napad na tabuirani italijanski kup ovog vikenda. U međuvremenu, noći poput ove pomažu dovoljno, čak i dosadne kao generalne probe", stoji u tekstu uticajnog lista.

Zatim se prešlo na konkretne partije igrača, a prvo je bilo reči o Alenu Smailagiću, koji se uklopio u šutersko sivilo tima.

"Dakle, nije to upozorenje za Smailagića (4/9, 5 skokova), koji koristi Poarijeovu lenjost, niti za Džaloua (8 skokova, ali ruke kao lopata), niti za Morgana (3/9, 5 izgubljenih lopti). Edvards loše šutira i još gore dodaje (3/16, 3 izgubljene lopte), upada u vilice Vajler-Baba, najboljeg buldoga lige prošle godine kada su bili partneri u Bajernu, ali Vildoza takođe štedi na inicijativama, Alston završava svoju ništavilo u prazno, Nijang hvata lopte na početku, ali odmah staje, i niko drugi ne radi bolje, sve dok se Ferari, unutra u poslednjih 7 minuta, bar ne usudi da da sve od sebe, čak i padne. Nema izveštaja, samo snimak erozije", stoji u zaključku teksta.

Prema mišljenju novinara lista "Korijere Bolonja", Evroliga je zatvoreno poglavlje za Virtus, ali bi do kraja regularnog dela sezone mogla da bude traumatično iskustvo ako se nastavi sa debaklima.

"Evroliga je već nedelju dana zatvoreno poglavlje za Virtus, ali rizikuje da postane dugo iskušenje ako poslednjih deset utakmica pristupe sa istim stavom kao u Istanbulu. Ivanovićev tim je neko vreme verovao, ali onda se na prvi udar vetra srušio kao kula od karata, ostavljajući prostora za ekipu Efesa koja se svakako oporavljala, ali je uspela da dođe do +33 više zbog nedostatka otpora nego zbog sjajne večeri. Virtus je, međutim, izašao kao pobednik, i to je njihov najveći greh, koji sa sobom vuče sve ostalo: 30% šuta, samo 5 od 26 za tri poena i tragično drugo poluvreme u pogledu ofanzivne produkcije: 7 od 31 iz igre, 7 izgubljenih lopti i 2 asistencije. Samo ove brojke su dovoljne da uhvate kvalitet igre Bjankonera, koji su se mučili da dođu do 60 poena, njihovog najgoreg numeričkog učinka u sezoni", stoji u zaključku.

Virtus posle 28 kola nalazi na samo pet pobeda više od poslednjeplasiranog Asvela, a Ivanovićev tim krajem februara, nakon dvonedeljne pauze, očekuje težak duel protiv Barselone.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: