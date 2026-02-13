Slušaj vest

Crveno-beli su u 28. kolu Evrolige poraženi na gostovanju Olimpijakosu, a tu utakmicu su obeležile i neke pogrešne odluke sudija koje su išle na štetu beogradskog tima.

Nvora je utakmicu protiv Olimpijakosa završio sa 21 poenom, šest skokova, dve asistencije, tri ukradene i dve izgubljene lopte.

Bilo je to dovoljno za indeks korisnosti 18, po čemu je bio najbolji u svom timu.

Nakon meča je poručio da je Crvena zvezda mogla da odigra bolje, ali da nije zadovoljan nekim sudijskim odlukama.

"Neke stvari smo mogli da uradimo bolje kao tim. Ali bilo je i mnogo stvari koje su bile van naše kontrole večeras. Takav je bio osećaj, ne znam kako je sa strane, ali valjda je zato teško igrati ovde", rekao je Nvora za "Meridian sport".

Amerikanac nigerijskog porekla je dodao da ovakav tretman može da bude koristan za nastavak sezone.

"Veoma frustrirajuće. Kao igrač želite da sve bude fer, a na trenutke se nije činilo da je tako, što je posebno važno na ovakvim utakmicama, ali dobro je izvući lekcije. Želimo da budemo u plej-ofu, a tamo ćemo se naći u sličnim situacijama, pa je valjda dobro da se naviknemo".

1/13 Vidi galeriju Olimpijakos - Crvena zvezda (28. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

Osvrnuo se Nvora na prethodno kolo i promašeni šut u završnici utakmice protiv Makabija u kojoj je Crvena zvezda izgubila.

"Posle Makabija je bilo teško, nisam se naspavao, jer sam se osetio da sam razočarao veliki broj ljudi… Znam sebe kao igrača, bilo je utakmica ove sezone koje sam zatvarao velikim šutevima, taj nije ušao. Ali verujem u sebe i da će sledeći šut ući. Bukvalno sam pogodio isti šut na narednom trenignu. Dešava se, dobro je izvući lekcije".

Otkrio je šta je igračima srpskog predstavnika posle utakmice rekao Novak Đoković koji je gledao utakmicu iz dvorane.

"Rekao je da nam uvek čuva leđa i da je uz nas do kraja. Izuzetno je važno imati njegovu podršku, najvećeg ikada u njegovom sportu. Kad vas neko takav podržava, sigurno vam podiže nivo", zaključio je Džordan Nvora.

Kurir sport/Meridian sport

Bonus video: