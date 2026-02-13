Mirotić bi mogao da napusti Monako, a evo ko je zainteresovan za njegove usluge.
Evroliga
NIKOLA MIROTIĆ OSTAJE U EVROLIGI? Na meti je ovog kluba!
Već danima se priča i piše da će Nikola Mirotić napustiti Monako. Neki su ga selili u Španiju, u Huventud, neki u Japan, a sada stiže nova informacija.
Mirotić bi mogao da ostane u Evroligi, ali u dresu Valensije.
Nikola Mirotić u dresu Monaka Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg / imago sportfotodienst / Profimedia
U Monaku ne cvetaju ruže usled loše finansijske situacije kluba, koja je dodatno pogurala priču o odlasku Mirotića iz Kneževine.
Jasno je da Valensija, suprotno od Monaka, ima sve uslove da obezbedi dolazak Mirotića u svoje redove, pitanje je samo šta košarkaš kaže na to.
Kurir sport / Sportske.net
