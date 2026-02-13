Slušaj vest

Već danima se priča i piše da će Nikola Mirotić napustiti Monako. Neki su ga selili u Španiju, u Huventud, neki u Japan, a sada stiže nova informacija.

Mirotić bi mogao da ostane u Evroligi, ali u dresu Valensije.

U Monaku ne cvetaju ruže usled loše finansijske situacije kluba, koja je dodatno pogurala priču o odlasku Mirotića iz Kneževine.

Jasno je da Valensija, suprotno od Monaka, ima sve uslove da obezbedi dolazak Mirotića u svoje redove, pitanje je samo šta košarkaš kaže na to.

