Slušaj vest

Košarkaši Partizana i Real Madrida odmeriće snage u petak od 20.30 u Beogradskoj Areni, u meču 28. kola Evrolige.

Pred ovaj meč Real je dobio ohrabrujuće, a Partizan loše vesti.

Teo Maledon, francuski bek koji je neko vreme van terena zbog povrede, mogao bi da bude u sastavu "kraljevskog" kluba za utakmicu u Beogradu.

Teo Maledon Foto: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER, EPA-EFE/JIM LO SCALZO, EPA-EFE/Roberto Bregani

Ovu vest prenela je novinarka Pilar Kasado, ali je dodala da bi Maledonu minutaža mogla biti ograničena.

Podsetimo, Maledon, koji ove sezone ima prosek od 10,7 poena, 1,9 skokova i 3,1 asistencijom po utakmici, povredio se u susretu sa Monakom.

Ne propustiteEvroligaSVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL U BEOGRADU! PARTIZAN DOČEKUJE REAL! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
KK Partizan
KvotaCRNO-BELI IMAJU MALE ŠANSE DA POBEDE REAL?! Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!
partizan-panathinaikos-612570.JPG
Evroliga"NIJE BILO JEDNOSTAVNO ZA MOJU PORODICU" Musa bez dlake na jeziku o pregovorima sa Partizanom - pričao o Ostoji i navijačima, a evo zbog čega nije potpisao!
Džanan Musa u dresu Dubaija
EvroligaDOBRO POZNATA LICA U BEOGRADSKOJ ARENI! Evroliga odredila sudije za meč Partizana i Reala!
Dilan Osetkovski

 BONUS VIDEO:

Ergin Ataman na utakmici Partizan - Panatinaikos Izvor: Kurir