Real iz Madrida izgleda će biti jači za Tea Maledona na meču u Beogradu.
Evroliga
LOŠE VESTI ZA PARTIZAN PRED MEČ PROTIV REALA: Crno-beli će biti na neočekivanim mukama!
Košarkaši Partizana i Real Madrida odmeriće snage u petak od 20.30 u Beogradskoj Areni, u meču 28. kola Evrolige.
Pred ovaj meč Real je dobio ohrabrujuće, a Partizan loše vesti.
Teo Maledon, francuski bek koji je neko vreme van terena zbog povrede, mogao bi da bude u sastavu "kraljevskog" kluba za utakmicu u Beogradu.
Ovu vest prenela je novinarka Pilar Kasado, ali je dodala da bi Maledonu minutaža mogla biti ograničena.
Podsetimo, Maledon, koji ove sezone ima prosek od 10,7 poena, 1,9 skokova i 3,1 asistencijom po utakmici, povredio se u susretu sa Monakom.
