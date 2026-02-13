Nisu u Crvenoj zvezdi zadovoljni suđenjem na utakmici protiv Olimpijakosa.
LOŠE JE VIDEO?
POJAVIO SE NOVI SNIMAK KRAĐE U PIREJU! Batler se bacio na parket, sudija stajao na pola metra i doneo pogrešnu odluku!
Slušaj vest
Uz određene greške crveno-belih, promašene šuteve i kvalitet protivnika, pojedine greške sudija na štetu srpskog tima su uticale na konačan ishod utakmice 28. kola Evrolige.
Nakon utakmice se oglasio predsednik Crvene zvezde, neujednačen tretman je pomenuo i Džordan Nvora, a čak su i Grci ostali u čudu zbog odluke u završnici utakmice.
Olimpijakos - Crvena zvezda (28. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026
Vidi galeriju
Arbitri, nakon gledanja snimka, nisu želeli da promene svoju odluku i dodele napad gostima, iako deluje da je Saša Vezenkov imao poslednji kontakt sa loptom.
Nešto ranije je dosuđen aut za Olimpijakos, iako je Džered Batler uspeo na vreme da stigne do lopte i spreči dodir sa aut linijom.
Pogledajte situaciju i bacanje Batlera. Sudija je stajao na pola metara od košarkaša Zvezde.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši