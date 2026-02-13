Dilan Osetkovski neće biti u konkurenciji za sastav Partizana za meč protiv Reala, ali ni za neke naredne susrete, navodi Meridian Sport.
ŠOK VESTI IZ PARTIZANA! Ovo niko nije očekivao: Važan igrač VAN TIMA DO DALJNJEG?!
Košarkaši Partizana u petak od 20.30 dočekuju Real iz Madrida u Beogradskoj Areni, a malo pred ovaj meč u javnost je isplivala neočekivana vest.
Naime, kako prenosi Meridian Sport, Dilan Osetkovski neće igrati protiv Reala, ali ga u timu neće biti do daljnjeg.
Dilan Osetkovski u dresu Partizana Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball
Pomenuti izvor navodi i kako se ne zna zbog čega je Osetkovski završio van tima, posebno jer je u poslednje vreme jedan od boljih igrača Partizana.
Konačan epilog situacije sa Osetkovskim biće poznat u narednim danima...
Kurir sport / Meridian sport
