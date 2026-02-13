Slušaj vest

Košarkaši Partizana u petak od 20.30 dočekuju Real iz Madrida u Beogradskoj Areni, a malo pred ovaj meč u javnost je isplivala neočekivana vest.

Naime, kako prenosi Meridian Sport, Dilan Osetkovski neće igrati protiv Reala, ali ga u timu neće biti do daljnjeg.

Dilan Osetkovski u dresu Partizana Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Pomenuti izvor navodi i kako se ne zna zbog čega je Osetkovski završio van tima, posebno jer je u poslednje vreme jedan od boljih igrača Partizana.

Konačan epilog situacije sa Osetkovskim biće poznat u narednim danima...

Kurir sport / Meridian sport

