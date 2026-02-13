Slušaj vest

Sada je poznato i zbog čega je Osetkovski žestoko nadrljao. Naime, on ispašta zbog greha iz prošlosti i situacije iz 2023. godine kada je u Unikahi bio pozitivan na marihuanu.

Španska antidoping agencija, koja se dugo borila sa svojim problemima, rešila da ponovo otvori stare slučajeve, a jedan od njih je i slučaj Dilana Osetkovskog.

Reč je naravno o tome što je Osetkovski još 2023, kada je igrao u Španiji, bio pozitivan na marihuanu zbog čega mu je svojevremeno propao transfer u Barselonu, a pod znakom pitanja bio i dolazak u Beograd. Sada je Osetkovski suspendovan do kraja godine.

"Nacionalna antidoping organizacija Španije obavestila je danas Antidoping agenciju Republike Srbije o kažnjavanju košarkaša Dilana Osetkovskog, navodeći da je sportista pod kaznom do 22.12.2026. godine zbog povrede antidoping pravila", naveo je ADASA.

O klauzuli u ugovoru Osetkovskog sa Partizanom govorio je i čuveni košarkaški agent, Miško Ražnatović u podkastu "Superindirektno kod Popa i Milana".

"Osetkovski zadnje dve sezone pre dolaska u Partizan - prva petorka ACB lige, najjače lige u Evropi. Sledeće godine MVP Interkontinentalnog kupa i prva petorka Lige šampiona. Znao sam da kada dođe Penjaroja da će on da procveta, jer je Penjaroja sve uradio da taj čovek dođe u Barselonu", rekao je Ražnatović.

Otkrio je da je košarkaš bio blizu odlaska u Barselonu.

"Mi smo došli u završnu fazu pregovora, odjednom se pojavljuje doping slučaj za koji nisam znao. Nisu stimulativna sredstva nego marihuana. Ja sam tvrdio Barseloni da će proces da se završi uspešno i da on neće biti osuđen, međutim, Barselona ne može da dozvoli svojoj navijačkoj strukturi, vode računa o tome, trener, menadžer, ali direktiva odozgo".

Potom je u priču ušao Partizan.

"Ja njima kažem da je ovo šansa jer se svi boje od te marihuane i tog procesa da će biti suspendovan. Ovo je šansa da ga uzmete i verovatno da cena bude manja jer je čovek u teškoj situaciji. Stavili smo klauzulu u ugovor Osetkovskog da je igrač slobodan ako se ispostavi da je kriv za doping".

Miško je insistirao na tome da iz pregovora bude izuzet Zoran Savić, tadašnji sportski direktor.

"To je prošlo leto kada je već 10. ili 12. igrač odbijen od strane Savića, ja sam zvao i rekao: "Ako hoćete da razgovaramo, delegirajte nekog drugog". Da li je to Karavesović koji odlično obavlja posao, da li je to Ostoja, nebitno. Jer, ovo nije išlo nikuda, hajde da probamo nešto. Dejvis je došao jer nisam pregovarao sa Savićem i oni su rekli: 'Dobro'".

Osetkovski je došao u klub, a Željko Obradović je, nakon što je otišao iz Partizana, otkrio da nije znao za dolazak košarkaš sve dok sve nije bilo dogovoreno.

"Ja sam prvi put na konferenciji kod gospodina Obradovića čuo da on nije bio obavešten o tome. Ja to stvarno ne mogu da znam", poručio je Miško Ražnatović.

