Meč je na programu 13. marta, a biće odigran pred praznim tribinama "Blaugrane" iz bezbedonosnih razloga jer je susret okarakterisan kao visokorizičan.

Nakon razmatranja svih bezbednosnih aspekata, Barselona je obavestila katalonsku policiju o nameri da se utakmica organizuje bez gledalaca, sa ciljem da se garantuje sigurnost svih učesnika.

Klub je takođe objavio da će vlasnici sezonskih ulaznica za sezonu 2025/26 dobiti proporcionalni povraćaj novca za ovaj meč, ili će taj iznos moći da im bude uračunat prilikom obnove pretplate za narednu sezonu.

Navijačima koji su kupili pojedinačne karte biće refundiran kompletan iznos.

Barselona je trenutno četvrta na tabeli sa skorom 17-11 , dok je Hapoel peti uz učinak 16-10 i dve utakmice manje.