Košarkaški klub Partizan želi da se "ratosilja" Dilana Osetkovskog koji je kažnjen od strane antidoping agencije.

Partizan već kreće da razmatra raskid ugovora sa Osetkovskim koji neće moći da igra do kraja ove i dobar deo sledeće sezone, pa je evidentno da u takvoj situaciji krilni centar jednostavno višak, "prenosi "Mozzartsport".

Dilan Osetkovski u dresu Partizana Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Baš zbog problema sa antidopingom, tačnije sa nalazom iz 2023. godine kada je ustanovljeno da je Osetkovski pozitivan na marihuanu, Partizan i Dilan imaju klauzulu u ugovoru da može da dođe do raskida bez štete po klub ako se pojave novi problemi, koji su se evidentno pojavili.

Još gora vest po Partizan, u slučaju raskida ugovora sa Osetkovskim, je i ta da zamena za Amerikanca ne može da stigne iz Evrolige.

Crno-beli ne mogu da dovedu igrača iz Evrolige, tačnije nekoga ko je ove sezone bio registrovan u nekom klubu elitnog takmičenja.

Partizan će morati da se okrene ka FIBA Ligi šampiona, odnosno NBA-u...

