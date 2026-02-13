Veliko pojačanje za iduću sezonu kuca na vrata.
detonacija
BOMBA IZ MONAKA JE SPREMNA! Saša Obradovića ga najbolje poznaje! Stvara se još moćniji tim za narednu sezone!
Slušaj vest
Bomba!
Kako navodi novinar Havijer Maestro, Dubai je nadomak dogovora sa francuskim bekom, kome ugovor sa Monakom ističe u junu.
Eli Okobo Foto: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia, Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia
Vidi galeriju
Okobo ima 29 godina i nalazi se u svojoj četvrtoj sezoni u dresu Monaka. Pošto mu ugovor ističe u junu, na leto će biti slobodan igrač.
U aktuelnoj sezoni Evrolige prosečno beleži 11 poena i četiri asistencije po utakmici.
Sa aktuelnim trenerom Crvene zvezde, Sašom Obradoviće, sarađivao dve i po sezone u Kneževini.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši