Slušaj vest

Bomba!

Košarkaš MonakaEli Okobo blizu je prealaska u redove Dubaija, prenose evropski mediji.

Kako navodi novinar Havijer Maestro, Dubai je nadomak dogovora sa francuskim bekom, kome ugovor sa Monakom ističe u junu.

1/5 Vidi galeriju Eli Okobo Foto: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia, Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia

Okobo ima 29 godina i nalazi se u svojoj četvrtoj sezoni u dresu Monaka. Pošto mu ugovor ističe u junu, na leto će biti slobodan igrač.

U aktuelnoj sezoni Evrolige prosečno beleži 11 poena i četiri asistencije po utakmici.

Sa aktuelnim trenerom Crvene zvezde, Sašom Obradoviće, sarađivao dve i po sezone u Kneževini.

BONUS VIDEO: