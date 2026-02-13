Slušaj vest

Bomba!

Košarkaš MonakaEli Okobo blizu je prealaska u redove Dubaija, prenose evropski mediji.

Kako navodi novinar Havijer Maestro, Dubai je nadomak dogovora sa francuskim bekom, kome ugovor sa Monakom ističe u junu.

Eli Okobo Foto: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia, Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia

Okobo ima 29 godina i nalazi se u svojoj četvrtoj sezoni u dresu Monaka. Pošto mu ugovor ističe u junu, na leto će biti slobodan igrač.

U aktuelnoj sezoni Evrolige prosečno beleži 11 poena i četiri asistencije po utakmici.

Sa aktuelnim trenerom Crvene zvezde, Sašom Obradoviće, sarađivao dve i po sezone u Kneževini.

Ne propustiteOstali sportoviNAJBOLJI - TREĆI PUT ZAREDOM! Matijas Gidsel proglašen je za najboljeg rukometaša planete
Matijas Gidsel
EvroligaPARTIZAN EKSPRESNO DOVODI ZAMENU ZA SUSPENDOVANOG OSETKOVSKOG? Evo odakle stiže novo pojačanje, postoji jedan problem...
Dilan Osetkovski
EvroligaBARSELONA SE HITNO OGLASILA: Micić i Hapoel pred praznim tribinama Blaugrane - ovo je razlog...
KK Barselona
FudbalSTANKOVIĆ OPREZAN PRED PUT U PANČEVO: Zahtevna utakmica, taktički, mentalno i fizički...
Dejan Stanković

BONUS VIDEO:

Košarkaši Partizana izašli na teren Izvor: Kurir