Iznervirao se i polomio TV zbog poraza Crvene zvezde u Evroligi.
SRPSKI NAVIJAČ POLOMIO TV ZBOG PORAZA ZVEZDE OD OLIMPIJAKOSA! Pojavio se strašan snimak, razbio ga je u paramparčad! (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde doživeli su poraz od Olimpijakosa92:86 u četvrtak veče u utakmici 28. kola Evrolige.
Jednom navijaču Zvezde teško je pala trojka Saše Vezenkova sa preko devet metara u finišu, pa je odlučio da polomi TV!
Foto galerija iz Pireja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026
