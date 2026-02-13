Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su poraz od Olimpijakosa92:86 u četvrtak veče u utakmici 28. kola Evrolige.

Jednom navijaču Zvezde teško je pala trojka Saše Vezenkova sa preko devet metara u finišu, pa je odlučio da polomi TV!

Foto galerija iz Pireja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

Pogledajte kako je to izgledalo!

Ne propustiteEvroligaBOMBA IZ MONAKA JE SPREMNA! Saša Obradovića ga najbolje poznaje! Stvara se još moćniji tim za narednu sezone!
Saša Obradović kao trener Monaka pre Crvene zvezde
Ostali sportoviNAJBOLJI - TREĆI PUT ZAREDOM! Matijas Gidsel proglašen je za najboljeg rukometaša planete
Matijas Gidsel
EvroligaPARTIZAN EKSPRESNO DOVODI ZAMENU ZA SUSPENDOVANOG OSETKOVSKOG? Evo odakle stiže novo pojačanje, postoji jedan problem...
Dilan Osetkovski
EvroligaBARSELONA SE HITNO OGLASILA: Micić i Hapoel pred praznim tribinama Blaugrane - ovo je razlog...
KK Barselona

BONUS VIDEO:

Delije napravile feštu na utakmici Crvena zvezda - Makabi! Izvor: Kurir