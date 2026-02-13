Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida rezultatom 73:77 u utakmici 28. kola Evrolige.

Partizan nakon ovog nesrećnog poraza ima skor 9-19 i nalazi se na pretposlednjem mestu na tabeli.

Sa druge strane Real je upisao 17 trijumf i trenutno je peti na tabeli uz 11 poraza.

Crvena zvezda je u grupi timova koji imaju skor 16 -12 i nalazi se trenutno na desetom mestu poslednjem koje vodi u plej-in.

Ovako izgleda tabela Evrolige nakon kompletiranog 28. kola.

Tabela Evrolige Foto: Printskrin

