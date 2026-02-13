Partizan posle drame izgubio od Reala
EVROLIGA
PARTIZAN PONOVO KLIZI KA DNU - ZVEZDA NA GRANICI PLEJ-INA: Ovako izgleda tabela Evrolige posle kompletiranog 28. kola
Partizan - Real Madrid Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Partizan nakon ovog nesrećnog poraza ima skor 9-19 i nalazi se na pretposlednjem mestu na tabeli.
Sa druge strane Real je upisao 17 trijumf i trenutno je peti na tabeli uz 11 poraza.
Crvena zvezda je u grupi timova koji imaju skor 16 -12 i nalazi se trenutno na desetom mestu poslednjem koje vodi u plej-in.
Ovako izgleda tabela Evrolige nakon kompletiranog 28. kola.
Tabela Evrolige Foto: Printskrin
