Košarkaš Makabi Tel AvivaIfe Lundberg povredio je Ahilovu tetivu na meču sa Bajernom.

Makabi je slavio posle produžetka (111:106), a bek "Ponosa Izraela" zadobio je pucanje tetive.

Tokom meča je pao, a onda šepajući napustio teren i više se nije vraćao.

Kasnije je viđen kako u bolovima napušta dvoranu.

Lundberga neće biti na terenu između mesec i mesec i po dana.

Propustiće po svemu sudeći utakmice protiv Monaka, Hapoela, Armanija Asvela.

Ove sezone ima prosek od 11 poena, 3,6 asistencija i dva skoka.

Makabi trenutno zauzima 13. mesto u Evroligi sa skorom 13-15.

