Povreda bivšeg igrača Partizana.
VELIKI MALER ZA MAKABI! Povredio se Ife Lundberg!
Košarkaš Makabi Tel AvivaIfe Lundberg povredio je Ahilovu tetivu na meču sa Bajernom.
Makabi je slavio posle produžetka (111:106), a bek "Ponosa Izraela" zadobio je pucanje tetive.
Tokom meča je pao, a onda šepajući napustio teren i više se nije vraćao.
Kasnije je viđen kako u bolovima napušta dvoranu.
Lundberga neće biti na terenu između mesec i mesec i po dana.
Propustiće po svemu sudeći utakmice protiv Monaka, Hapoela, Armanija Asvela.
Ove sezone ima prosek od 11 poena, 3,6 asistencija i dva skoka.
Makabi trenutno zauzima 13. mesto u Evroligi sa skorom 13-15.
