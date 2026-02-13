HITNO JE REAGOVAO! Oglasio se Miško Ražnatović - ovo je prava istina o suspenziji Dilana Osetkovskog!
Košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović oglasio se povodom slučaja "Dilan Osetkovski".
Podsetimo, Osetkovski je suspendovan od strane španske antidoping agencije, a Partizan je Amerikanca ekspresno sklonio iz tima.
Tim povodom se oglasio poznati agent:
- CELAD (španska antidoping agencija) je dana 5.6.2025. godine u predmetu CSA 4/24 donela odluku da se postupak protiv Dylana Osetkowskog obustavlja. Od tog trenutka pa sve do danas ni igrač, ni njegov španski branilac nisu imali nikakav kontakt sa predmetom niti dobili bilo kakav dokument, i te su potpuno bez ikakvog saznanja da je ponovo pokrenut postupak. Samim tim nije ni uzeto učešće u postupku, niti izneta odbrana. Danas je dostavljena nova odluka, datirana 19.12.2025, pod potpuno novim brojem 12/25, kojom je igraču izrečena kazna suspenzije od 12 meseci. Igrač, ja i španski kolega, g. Crespo, smo više nego šokirani donošenjem odluke u postupku o kome igrač nije ni imao saznanja. Naravno, neophodni pravni koraci su preduzeti i dobio sam uverenja iz Španije da će u vrlo kratkom periodu problem biti rešen, kako je uostalom bilo i sa prvim postupkom.
- Nažalost, taj pozitivan rasplet neće moći da kompenzuje odsustvo igrača sa večerašnje i derbi utakmice ABA lige ovog vikenda. Pored potpune neshvatljivosti ovakvog postupka španske doping agencije, još mi je neshvatljivije da se odluka koja je doneta 19. decembra dostavlja i izvršava skoro 2 meseca kasnije i to na dan utakmice protiv prvaka Španije. Iskreno se nadam da ovaj izostanak neće uticati na ishod večerašnjeg meča, a još iskrenije da ćemo Dilana uskoro videti na terenu - napisao je Ražnatović.
