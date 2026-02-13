- CELAD (španska antidoping agencija) je dana 5.6.2025. godine u predmetu CSA 4/24 donela odluku da se postupak protiv Dylana Osetkowskog obustavlja. Od tog trenutka pa sve do danas ni igrač, ni njegov španski branilac nisu imali nikakav kontakt sa predmetom niti dobili bilo kakav dokument, i te su potpuno bez ikakvog saznanja da je ponovo pokrenut postupak. Samim tim nije ni uzeto učešće u postupku, niti izneta odbrana. Danas je dostavljena nova odluka, datirana 19.12.2025, pod potpuno novim brojem 12/25, kojom je igraču izrečena kazna suspenzije od 12 meseci. Igrač, ja i španski kolega, g. Crespo, smo više nego šokirani donošenjem odluke u postupku o kome igrač nije ni imao saznanja. Naravno, neophodni pravni koraci su preduzeti i dobio sam uverenja iz Španije da će u vrlo kratkom periodu problem biti rešen, kako je uostalom bilo i sa prvim postupkom.