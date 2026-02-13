Legendarni srpski košarkaški trener i bivši predsednik Olimpijskog komiteta naše zemlje Božidar Maljković , komentarisao je sudijske odluke na utakmici 28. kola Evrolige između Olimpijakosa i Crvene zvezde u Pireju (92:86).

Zvezda je istakla visoke ambicije ove sezone, a Maljković je prokomentarisao i dešavanja sa utakmice protiv Olimpijakosa u Pireju:

- Neću da opterećujem bivšeg igrača, Sašu, ne volim to. Nikad nisam rekao nekom treneru da mora da bude prvi… Ima kvalitet, videćemo tretman. U Pireju su pokradeni. Treba se izboriti, nije lako, ali vidim da tim može, lepo ih je gledati kad igraju pravu košarku - rekao je Maljković za "Meridian TV".