Na dan meča kao grom iz vedra neba odjeknula je vest o suspenziji Dilana Osetkovskog.

1/8 Vidi galeriju Dilan Osetkovski u dresu Partizana Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Naime, on ispašta zbog greha iz prošlosti i situacije iz 2023. godine kada je u Unikahi bio pozitivan na marihuanu.

Španska antidoping agencija, koja se dugo borila sa svojim problemima, rešila da ponovo otvori stare slučajeve, a jedan od njih je i slučaj Dilana Osetkovskog.

Ovu situacije neposredno pred meč prokomentarisao je proslavljeni košarkaš, a sada stručni konsultant Nikola Lončar.

"Kada se dese ovakve stvari, to su neprijatne stvari, da li će neko da uperi prstom u njega, da mu zameri i kaže, jednostavno to je neka izdaja, kada neko to radi. Da li je sada to radio ili pre, imao je kaznu od godinu dana koja se podigla, ali je sada opet podignuta. Da li je to od pre, ili nešto što se desilo u prethodnom periodu, dok je bio u Partizanu, to mi ne možemo da znamo, to zna samo agencija. Čekamo vesti, ali dosta loša vest za Partizan koji je bio u usponu.", rekao je Lončar u studiju "Arene sport".

Lončar je kritikovao i crno-bele.

"Za mene je ovo neprihvatljivo, da se taj slučaj odmakne od kluba, tu je klub koji je glavni i treba da vodi računa o tome, da se... Da se dovede igrač koiji je imao "doping aferu", ali je bio slobodan. Međutim, ne znam da li se znalo sto posto da je bio slobodan ili ne. Kada se dovode igrači sa takvom prošlošću, šta se desilo, zbog čega. Igrač je bio osuđen na godinu dana zbog dopinga."

Upitan je i za činjenicu da je ova odluka izdata krajem decembra, a tek pred meč protiv Reala aktivirana.

"Ne znam... Ne znam šta da ti kažem, jeste simptomaptično. Sada da li Real Madrid kontroliše špansku antidoping kontrolu, to je dosta teorija zavere. Druga stvar, petak trinaesti, možda i o tome možemo da razmišljamo. Da se vratimo, i budemo ozbiljni... Ovo je neprihvatljivo za Partizan i igrača, da je on uopšte i došao u Partizan sa prošlošću koju je imao. Imidž kluba i njegov, sve je pod znakom pitanja."

Na kraju je zaključio.

"Marihauna, to je sredstvo koje je najmanje stimulativno na igru. Nije koristio doping sredstva koja se koriste... Steroidi... Sada videćemo da li će biti blagi prema njemu, prethodna suspenzija je bila jaka kazna" rekao je Nikola Lončar.