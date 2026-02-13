MICIC I HAPOEL NASTAVILI CRNU SERIJU: Žalgiris srušio Itudisov u tim u paklu Kaunasa i naneo mu peti uzastopni poraz!
Izraelski tim, koji je baš dugo bio lider na tabeli, produbio je tešku krizu, upisao peti poraz zaredom u elitnom takmičenju i sada ima skor 16-11, uz meč manje.
Žalgiris je na učinku 16-12, izjednačio se sa Crvenom zvezdom, i upisao je jako važan trijumf u borbi za doigravanje
Kod pobednika je briljirao Mozes Rajt sa 25 poena i šest skokova. Fransisko je dodao 15 poena, a Mado Lo 13 poena i sedam asistencija.
Tubelis je ubacio 12 poena, a Vilijams-Gos je imao 10 poena i šest asistencija.
U sastavu Hapoela je najefikasniji bio Den Oturu sa 22 poena, Brajant je imao 17 poena, sedam skokova i četiri asistencije, a Vasa Micić 16 poena i četiri asistencije.
U sledećem kolu Hapoel dočekuje Milano, dok Žalgiris na svom terenu igra protiv Olimpijakosa.