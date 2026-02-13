Slušaj vest

Izraelski tim, koji je baš dugo bio lider na tabeli, produbio je tešku krizu, upisao peti poraz zaredom u elitnom takmičenju i sada ima skor 16-11, uz meč manje.

1/31 Vidi galeriju Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Žalgiris je na učinku 16-12, izjednačio se sa Crvenom zvezdom, i upisao je jako važan trijumf u borbi za doigravanje

Kod pobednika je briljirao Mozes Rajt sa 25 poena i šest skokova. Fransisko je dodao 15 poena, a Mado Lo 13 poena i sedam asistencija.

Tubelis je ubacio 12 poena, a Vilijams-Gos je imao 10 poena i šest asistencija.

U sastavu Hapoela je najefikasniji bio Den Oturu sa 22 poena, Brajant je imao 17 poena, sedam skokova i četiri asistencije, a Vasa Micić 16 poena i četiri asistencije.

U sledećem kolu Hapoel dočekuje Milano, dok Žalgiris na svom terenu igra protiv Olimpijakosa.