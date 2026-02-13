Arbitri u Areni u punom sjaju...
CIRKUS! ŠTA SUDIJE RADE PARTIZANU PRED PUNOM ARENOM! Nečuven kriterijum arbitara koji će ući u istoriju svetske košarke...(VIDEO)
Košarkaši Partizana ugostili su Real Madrid u 28. kolu Evrolige u punoj Beogradskoj areni.
Podatak koji je šokirao mnoge ljubitelje košarke je sudijski kriterijum trojice arbitara na ovoj utakmici.
Partizan - Real Madrid Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Prosto je neverovatno koliko Real igra "moćnu" odbranu, jer se retko viđa da jedan tim u gostima odigra takvu defanzivu - da mu za 15 minuta košarke budu dosuđena samo dva faula.
Baš u tom periodu je Real stegao "odbranu" i otišao na maksimalnih 11 poena prednost.
Ukoliko Real do kraja Evrolige nastavi sa ovakvom "kvalitetnom" odbranom, trofej im ne gine...
Zbog toga, navijači u Areni, su počastili sudije zvižducima.
