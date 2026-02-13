Slušaj vest

Podatak koji je šokirao mnoge ljubitelje košarke je sudijski kriterijum trojice arbitara na ovoj utakmici.

Prosto je neverovatno koliko Real igra "moćnu" odbranu, jer se retko viđa da jedan tim u gostima odigra takvu defanzivu - da mu za 15 minuta košarke budu dosuđena samo dva faula.

Baš u tom periodu je Real stegao "odbranu" i otišao na maksimalnih 11 poena prednost.

Ukoliko Real do kraja Evrolige nastavi sa ovakvom "kvalitetnom" odbranom, trofej im ne gine...

Zbog toga, navijači u Areni, su počastili sudije zvižducima.

