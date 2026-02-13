Slušaj vest

Košarkaši Partizana ugostili su Real Madrid u 28. kolu Evrolige u punoj Beogradskoj areni.

Podatak koji je šokirao mnoge ljubitelje košarke je sudijski kriterijum trojice arbitara na ovoj utakmici.

Partizan - Real Madrid Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Prosto je neverovatno koliko Real igra "moćnu" odbranu, jer se retko viđa da jedan tim u gostima odigra takvu defanzivu - da mu za 15 minuta košarke budu dosuđena samo dva faula.

Baš u tom periodu je Real stegao "odbranu" i otišao na maksimalnih 11 poena prednost.

Ukoliko Real do kraja Evrolige nastavi sa ovakvom "kvalitetnom" odbranom, trofej im ne gine...

Zbog toga, navijači u Areni, su počastili sudije zvižducima.

Grobari udarili na sudije, zvižduci u Areni Izvor: Kurir

Ne propustiteEvroligaMICIC I HAPOEL NASTAVILI CRNU SERIJU: Žalgiris srušio Itudisov u tim u paklu Kaunasa i naneo mu peti uzastopni poraz!
Vasa Micić, Hapoel
EvroligaGROBARI BRUTALNO VREĐAJU LJULJA: Zvezda Reala na meti strašnih provokacija sa tribina
Serhio Ljulj
KošarkaKIKS SPARTAKA U PODGORICI: Studentski centar slavio u plej-autu ABA lige
crvena-zvezdabarcelona-103.jpg
EvroligaLONČAR UDARIO NA PARTIZAN ZBOG OSETKOVSKOG: Nedopustivo je da se dovede igrač koji je imao "doping aferu"...
partizanova-kuca-24.jpg

BONUS VIDEO:

Brutalno vredjanje Ljulja Izvor: Kurir