Slušaj vest

Već je opšte poznato da se vicešampion Evrope suočava sa velikim finansijskim problemima, koja je ispratila serija od pet evroligaških poraza, a ona je večeras konačno prekinuta u duelu sa ekipom sa dna tabele.

1/31 Vidi galeriju Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Majk Džejms je sa 17 poena i osam asistencija bio najbolji kod pobednika, a Nikola Mirotić je dodao 16 poena.

Monako sada ima skor 16-12 i izjednačio se sa Crvenom zvezdom i Žalgirisom, dok je Baskonija na učinku 9-19 i daleko je od bilo kakve borbe makar za plej-in.

U sledećem kolu Monako dočekuje Makabi iz Tel Aviva, a Baskonija na svom terenu igra protiv Valensije.