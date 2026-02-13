Košarkaši Monaka savladali su Baskoniju rezultatom 102:92 (29:24, 17:26, 28:23, 28:19), u utakmici 28. kola Evrolige.
MONAKO NAJAVIO IZLAZAK IZ AGONIJE: Kneževi srušili Baskoniju, Mirotić i Džejms za prekid crnog niza!
Već je opšte poznato da se vicešampion Evrope suočava sa velikim finansijskim problemima, koja je ispratila serija od pet evroligaških poraza, a ona je večeras konačno prekinuta u duelu sa ekipom sa dna tabele.
Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Majk Džejms je sa 17 poena i osam asistencija bio najbolji kod pobednika, a Nikola Mirotić je dodao 16 poena.
Monako sada ima skor 16-12 i izjednačio se sa Crvenom zvezdom i Žalgirisom, dok je Baskonija na učinku 9-19 i daleko je od bilo kakve borbe makar za plej-in.
U sledećem kolu Monako dočekuje Makabi iz Tel Aviva, a Baskonija na svom terenu igra protiv Valensije.
