Košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida u Beogradskoj areni sa 73:77.

"Mislim da smo se dobro nadmetali. Na kraju je 50-50 u poslednjem minutu. Moram da pogledam poslednji ofanzivni skok kada je Real pogodio odlučujuću trojku. Čestitam timu, borili smo se 40 minuta", rekao je Penjaroja posle meča.