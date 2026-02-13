Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida u Beogradskoj areni sa 73:77.

Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja kratko je analizirao poraz.

"Mislim da smo se dobro nadmetali. Na kraju je 50-50 u poslednjem minutu. Moram da pogledam poslednji ofanzivni skok kada je Real pogodio odlučujuću trojku. Čestitam timu, borili smo se 40 minuta", rekao je Penjaroja posle meča.

Partizan - Real Madrid Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Grobari udarili na sudije, zvižduci u Areni Izvor: Kurir