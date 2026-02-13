Partizan pao u drami protiv Reala.
Evroliga
PARTIZAN STAO NADOMAK SENZACIJE - PENJAROJA KRATAK: Borili smo se 40 minuta!
Košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida u Beogradskoj areni sa 73:77.
Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja kratko je analizirao poraz.
"Mislim da smo se dobro nadmetali. Na kraju je 50-50 u poslednjem minutu. Moram da pogledam poslednji ofanzivni skok kada je Real pogodio odlučujuću trojku. Čestitam timu, borili smo se 40 minuta", rekao je Penjaroja posle meča.
