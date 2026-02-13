Slušaj vest

Košarkaši Real Madrida pobedili su nakon velike drame Partizan u Beogradskoj areni sa 77:73 u 28. kolu Evrolige.

Sudije su "pogurale" Real ka pobedi, pošto su Partizanu dali svega tri bacanja za ceo meč i još mnogo toga što je naljutilo navijače..

Partizan - Real Madrid Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Posle meča su ih zasuli sa tribina, uključujući i košarkeše španskog tima. Mario Hezonja je ipak pozdravio Grobare koji ga cene i žele u crno-belom dresu,

Grobari gađali sudije i igače Reala, Hezonja pozdravio navijače Partizana! Izvor: Kurir

Grobari udarili na sudije, zvižduci u Areni Izvor: Kurir