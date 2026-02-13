Haos i frka posle pobede Real Madrida nad Partizanom u Beogradskoj areni.
KURIR NA LICU MESTA! Grobari gađali sudije i igrače Reala, a onda se umešao Hezonja - ljubimac navijača Partizana je šokirao potezom! (VIDEO)
Košarkaši Real Madrida pobedili su nakon velike drame Partizan u Beogradskoj areni sa 77:73 u 28. kolu Evrolige.
Sudije su "pogurale" Real ka pobedi, pošto su Partizanu dali svega tri bacanja za ceo meč i još mnogo toga što je naljutilo navijače..
Partizan - Real Madrid Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Posle meča su ih zasuli sa tribina, uključujući i košarkeše španskog tima. Mario Hezonja je ipak pozdravio Grobare koji ga cene i žele u crno-belom dresu,
